أكد اتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، عدم صحة ما تردد عن تلقيه خطابًا رسميًا يفيد برفض نادي الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وخرج البعض يروج لتلقي اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من مجلس إدارة الزمالك يتضمن رفض خوض السوبر الإفريقي، على الرغم من إرسال قائمة الفريق النهائية للاتحاد الإفريقي "كاف".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد العطار، أكد في بيان رسمي أنه لا صحة لما تردد عن اعتذار الزمالك لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وأشار المدير التنفيذي للجبلاية، أن خطاب الزمالك الذي وصل اتحاد الكرة، تضمن شرح وجهة نظر المسئولين في النادي عن مدى خطورة توجه الفريق إلى قطر.

وأوضح العطار، إلى أن اتحاد الكرة، قام بتحويل خطاب الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي للنظر فيما جاء بمحتواه.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 من شهر فبراير القادم، بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

نجل رئيس الزمالك أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي، كان قد أكد أمس الأربعاء، أنهم تلقوا تهديدات مباشرة بقتل اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة لمواجهة الترجي ولكن في مكان آخر غير قطر، مناشدًا مسئولي الاتحاد الإفريقي بالاستماع إلى مطلبهم.

وكانت قناة الزمالك الفضائية، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، قيام مجلس إدارة القلعة البيضاء، بإرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة السوبر الإفريقي إلى اتحاد الكرة الإفريقي.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى من عدمه.