مجلس الوزراء: نزع الملكية الخاصة بأعمال تطوير شارع ترسا

وافق مجلس الوزراء، على قرار نزع الملكية الخاصة بأعمال تطوير شارع ترسا، وكلف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان له، إنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد قيامهم بسداد قيمتها وطبقاً لنظام السداد المعمول به.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة حرصت على تسليم الوحدات للراغبين بعد السداد ودون دخولهم فى نظام القرعة أو الدور .

يشار إلى أن المحافظة قامت بحصر المنازل والمحلات التجارية فى شارع ترسا بداية من شارع المحولات حتى عثمان محرم فى الجزء القادم من المريوطية، لازالته وتوسعة الشارع بعرض 40 متر ليصبح بديلا للهرم عند تنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق.