وزير الصحة الألماني يسعى لإعادة مواطني بلاده الموجودين بالصين بأقصى سرعة ممكنة

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان، بأنه يرغب في استعادة الألمان من المنطقة الموبوءة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين، بأقصى سرعة ممكنة.

وقال شبان اليوم الخميس لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إننا نعمل تحت ضغط كبير على إتمام ذلك"، مؤكدا أن هناك مساعي للاستعداد جيدا من أجل الحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

يُذكر أن هناك نحو 90 مواطنا ألمانيا مقيمون في مدينة ووهان الصينية المصابة بالمرض.

ومن المقرر عزل هؤلاء الأشخاص مركزيا في البداية بعد عودتهم من المنطقة الموبوءة الواقعة في مقاطعة هويبي الصينية. ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحدد لحملة الإعادة.

وبحسب ما ذكرته الأجهزة الصحية الصينية اليوم الخميس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس إلى 170 حالة حاليا، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 7711 حالة.