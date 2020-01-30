 موسكو تؤكد التزاماتها بشأن التسوية السورية في إطار صيغة أستانا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو تؤكد التزاماتها بشأن التسوية السورية في إطار صيغة أستانا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 7:17 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 7:17 م
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ملتزمة بتعهداتها في إطار صيغة أستانا واتفاقات سوتشي حول التسوية السورية.

وقالت زاخاروفا - اليوم الخميس، في تعليقها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم التزام روسيا بواجباتها في إطار اتفاقات أستانا وسوتشي-: "نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تفي حاليًا بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التسوية السورية في إدلب، التي تم التوصل إليها في أستانا وسوتشي.

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