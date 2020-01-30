موسكو تؤكد التزاماتها بشأن التسوية السورية في إطار صيغة أستانا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ملتزمة بتعهداتها في إطار صيغة أستانا واتفاقات سوتشي حول التسوية السورية.



وقالت زاخاروفا - اليوم الخميس، في تعليقها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم التزام روسيا بواجباتها في إطار اتفاقات أستانا وسوتشي-: "نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي".



وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تفي حاليًا بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التسوية السورية في إدلب، التي تم التوصل إليها في أستانا وسوتشي.