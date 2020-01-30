رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لمواجهة فيروس كورونا الجديد

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أن حكومته ستبذل كل الجهود اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا الجديد) واتخاذ خطوات صارمة ضد الأخبار المزيفة ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مع الجهات المعنية في (سول) وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وحث مون جيه-إن السلطات على الاستعداد التام لجميع السيناريوهات وإعداد جميع التدابير اللازمة.. مشيرا إلى أنه كلما تم اتخاذ تدابير وقائية بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.. مؤكدا الحاجة إلى تعظيم قدرة استجابة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لمنع الانتقال الثانوي للعدوى.

وأصدر تعليماته للجهات الحكومية ذات الصلة بالتعامل بدقة مع الأخبار المزيفة التي "تتجاوز حرية التعبير".. قائلا "إن إنتاج وتوزيع أخبار مزيفة حول تفشي الفيروس يشكل عملا إجراميا خطيرا يعرقل السلامة العامة".

وأضاف أن "الفيروس ليس هو الشيء الوحيد الذي يتعين علينا مواجهته، يجب أن نواجه بنشاط القلق المفرط والخوف الغامض".

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة نشر المعلومات ذات الصلة بسرعة وشفافية، مؤكدا أن بلاده لديها قدرات وخبرة عالمية في الحجر الصحي للتغلب على تفشي مثل هذا الفيروس.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية ستبدأ في نقل حوالي 700 مواطن من مدينة (ووهان) في وقت لاحق من اليوم على متن رحلات مستأجرة.. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت كوريا الجنوبية عن حالة الإصابة الرابعة المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، والذي يشتمل على أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي مثل السعال والحمى.