بي إم دبليو تغلق 3 مصانع في الصين في ظل المخاوف من فيروس كورونا

أعلنت شركة "بي ام دبليو" الألمانية لصناعة السيارات اليوم الخميس أنها سوف تغلق ثلاثة مصانع في مدينة شنيانج الصينية، حيث يعمل نحو 18 ألف شخص، كما سوف تقوم بتصنيع نصف مليون سيارة سنويا، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال المتحدث باسم الشركة في ميونخ إنه تم تمديد عطلة العام الصيني الجديد، التي كانت مدتها أسبوع، لأسبوع آخر حتى التاسع من فبراير المقبل.

وأضاف أن موظفي المكاتب في شنيانج فقط سوف يعودون للعمل ابتداء من يوم الاثنين، ولكنهم سوف يعملون من المنزل.

ولم يقل المتحدث ما سوف يحدث بعد التاسع من فبراير المقبل.