الوادى الجديد تستعد لمهرجان التمور الدولي

تستعد محافظة الوادى الجديد، لاستضافة مهرجان التمور الدولى خلال الشهر المقبل.

ويشارك فى المهرجان عدد كبير من مصنعي ومزارعى التمور على المستوى المحلى والدولي والعربي، فيما تتولى إحدى الشركات بالمحافظة رعاية المهرجان.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه يتم استكمال التجهيزات الخاصة بالمعرض الذى سيقام بمدينة الخارجة بمنطقة أرض المعارض بحى الأمل، حيث تم تركيب حمامات عمومية جاهزة الفك والتركيب، كما تم الانتهاء من تركيب أرضية المعرض وتركيب سور حديدى وتوصيل كافة المرافق اللازمة للظهور بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.

وأضاف أن المهرجان سيتم من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

وأشار إلى أن الوادي الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم، وتمتلك أكثر من 2 مليون نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الآسيوية والأوروبية.