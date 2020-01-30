افتتاح عيادة علاج فيروس «بي» بالمركز التخصصي التابع لمستشفى بني سويف الجامعي

افتتحت اليوم الخميس، عيادة علاج الالتهاب الكبدي (بي) في وحدة علاج الفيروسات بالمركز الطبي التخصصي بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.



وأكد الدكتور عاطف مرسي، أنة نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس بي وارتفاع تكلفة العلاج فان إدارة المستشفى بادرت بافتتاح عيادة علاج فيرس بي (HBV) بالمركز الطبي التخصصي للكشف على المرضى وتوفير العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفى، بالإضافة إلى علاج فيرس سي، مشيرًا إلى معالجة المركز عدد كبير من مرضى فيرس سي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج فيرس سي.



وأوضح أنه من أجل اكتمال منظومة القضاء على الالتهاب الكبدي بكافة أنواعه تم افتتاح عيادة علاج فيرس بي حيث يتم الكشف على المرضى من خلال أساتذة الأمراض المتوطنة بالمستشفى لتقرير العلاج اللازم للمريض.



وأضاف الدكتور محمد شعبان أن المركز الطبي قام بدور كبير خلال حملة 100مليون صحة لعلاج فيرس سي وسيقوم بعلاج فيرس بي للقضاء نهائيا على مسببات الالتهاب الكبدي، موضحا أن وحدة الفيروسات بالمركز من أهم الأقسام حيث تقوم بدور كبير في علاج مرضى الالتهاب الكبدي سواء بي أو سي وأن أيام العمل بهذه العيادة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا.