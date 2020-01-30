ينظم مركز طلعت حرب الثقافي - بالسيدة نفيسة - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد المقبل، معرض نتاج الدورة الخامسة من مسابقة "أرض الفيروز"، والتي نظمها الصندوق سنوياً خلال شهر أكتوبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض أعمال المتسابقين، والبالغ عددهم 163 متسابقا في فئتين، الأولى من 5 وحتى 9 سنوات، والثانية من 10 وحتى 16 عاماً، من جهات مختلفة منها "مركز طلعت حرب الثقافي"، و"مركز إبداع الطفل ببيت العيني"، و"ورشة الفنانة سعاد بيومي"، و"مدرسة فضل الحديثة للغات"، و"مدرسة colour house للفنون التشكيلية بأسيوط" وذلك في مجالات "الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي والتشكيل المجسم مع إمكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة".

يعقب افتتاح المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة، وتوزيع الجوائز وشهادات تقدير على المشاركين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم عبد العزيز الجندي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وهبة صفي الدين أستاذ العمارة جامعة مصر الدولية، ومدير بيت المعمار المصري، والفنانة نجاة فاروق المشرفة على إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية.