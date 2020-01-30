 روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة لمساعدة سوريا - بوابة الشروق
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روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة لمساعدة سوريا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 12:45 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 12:45 م

أعلنت الحكومة الروسية أنها ستخصص هذا العام نحو 20 مليون دولار لصندوق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتغطية النفقات المتعلقة بتقديم المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وذكرت الحكومة الروسية - في بيان اليوم الخميس - أن هذه المساهمة تأتي من حساب الميزانية الروسية الفيدرالية، كمساهمة طوعية لمرة واحدة من روسيا لصندوق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لتمويل التكاليف المرتبطة بتنفيذ مشروع "توفير الغذاء والتغذية وسبل معيشة السكان المتضررين من النزاع في سوريا".

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن قد كلف وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بهذا القرار.

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