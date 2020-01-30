المؤبد لمدير بنك و10 أعوام لـ3 آخرين لاستيلائهم على أموال العملاء بالإسكندرية

عصام عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الأربعاء، مدير خدمة العملاء بالبنك التجاري الدولي، ويدعى "ي.ع.م"، بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة، ورد المبالغ المستولى عليها، والسجن المشدد 10 أعوام لـ3 آخرين؛ لاستيلائهم على أموال العملاء بالبنك.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 12842 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، والمقيدة برقم 166 كلي أموال عامة، وأصلها رقم 8608 إداري 2018 إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد القبض على مدير كبار العملاء بأحد البنوك، و3 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال العملاء بالبنك.

توصلت تحرياته إلى قيام المقضي بحقه الأول بصفته موظف عام بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المودعين وهي عبارة عن "102 مليون و188 ألف جنيها، ومليون و966 ألف دولار أمريكي، و50 مليون و55 ألف جنية مصري، ومليون و74 ألف دولار أمريكي، و52 مليون و133 ألف جنيها مصري، و496 ألف دولار أمريكي، و52 مليون جنيها مصريًا.

بالإضافة إلى 40مليون جنيهًا و25 مليون و600 ألف جنيها مصريًا، وشيك بمبلغ 20 مليون جنيها مصريًا، وشيك أخر بمبلغ 5 مليون جنيها، و42 مليون و463 ألف جنيها، و23 ألف دولار أمريكي، و19 مليون و635 ألف جنيها مصريًا، و3 مليون و190 ألف جنيهًا، و8 مليون جنيها، و18 مليون و500 ألف جنيه، و40 مليون جنيه مصري، و46 مليون و800 ألف جنيها مصري، و50 ألف دولار أمريكي".

وبلغت جملة تلك المبالغ من حسابات كل من المجني عليهم "ن.ال.م" صاحب شركة تجارة سيارات، ونجله "م.ن.ال" مدير وشريك شركة لتجارة السيارات، ونجلته "ر.ن .ال"، بالاشتراك مع "س.س.م" ، أخصائي علاقات عامة بشركة لتجارة السيارات و"أ.ال.ال" محاسب بشركة أدوية و"أ.م.س".

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان، ومعتز محمود سمير، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية، محمد أحمد البغدادي.