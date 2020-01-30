أرملة نجم كرة السلة كوبي برايانت تخرج عن صمتها بعد الحادث الأليم

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- لم يتم حتى الآن الإعلان عن ترتيبات لجنازة برايانت وابنته

خرجت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت، عن صمتها بعد ثلاثة أيام من مقتل زوجها وابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقالت فانيسا زوجة برايانت في رسالة عبر موقع إنستجرام إنها "محطمة تماما".

وأرفقت بالرسالة صورة حديثة لها مع برايانت وبناتهما الأربع ومن بينهن جيانا التي راحت ضحية للحادث الأليم.

ولقي برايانت -41 عاما- وجيانا حتفهما يوم الأحد عندما تحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما إلى أكاديمية مامبا الرياضية للمشاركة في بطولة لكرة السلة للفتيات وسط أجواء ضبابية شمال غربي مدينة لوس أنجليس.

وكانت جيانا عضوا في فريق مامبا لكرة السلة للفتيات وكان والدها، أسطورة كرة السلة المعتزل ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز لمدة 20 عاما، مدربا للفريق الذي تلعب فيه ابنته.

وقالت فانيسا (37 عاما): "نود أنا وبناتي التقدم بالشكر للملايين الذين عبروا عن الدعم والحب خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضافت: "نحن محطمون تماما بسبب فقد زوجي الحبيب كوبي، الذي كان أبا رائعا لبناتنا، وطفلتي الجميلة جيانا، الابنة المحبة الرائعة".

وتابعت "لا توجد كلمات لوصف الألم الذي نشعر به الآن".