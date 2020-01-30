سلامة يطلع مجلس الأمن على تطورات الوضع في ليبيا

قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا.



وقدم سلامة إحاطته "رقم 17" حول تطورات الأزمة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، حيث يشارك في أعمال القمة الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، حسبما أفادت "بوابة الوسط" الليبية.



وأشار سلامة إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة في ليبيا، وإلى أن مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف.



وذكر أن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعا، مشيرا إلى أن حفتر لم يؤكد مشاركته بعد فيها.



ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال الجلسة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا،ويطالب أيضا مجلس الأمن بأن يقر "نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض منذ 2011"، و"عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه".



وتهدف القمة الأفريقية المنعقدة اليوم في برازافيل إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا تمهيدا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقررة في فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.