 أستراليا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 9 أشخاص - بوابة الشروق
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أستراليا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 9 أشخاص

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 4:24 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 4:24 م

أعلنت السلطات في استراليا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 9 أشخاص، وذلك بعد تسجيل السلطات الصحية في ولاية "كوينزلاند" لحالة إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 42 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" أن مئات الاستراليين مازالوا عالقين في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد مركزا لانتشار الفيروس الجديد.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه تجرى مناقشات حاليا بين دبلوماسيين استراليين والسلطات الصينية بهدف إجلاء الاستراليين من المدينة.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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