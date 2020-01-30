روسيا: نعمل مع الصين من اجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن بلادها تعمل مع الصين من أجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ماتفيينكو قولها للصحفيين، إن "هناك دراسة روسية-صينية مشتركة، لإيجاد مصل ضد هذا الفيروس التاجي، وقد انضمت مؤسساتنا العلمية والطبية بالفعل إلى جانب الخبراء الصينيين، ويجري العمل المكثف لتطوير لقاح ضد هذا الفيروس الجديد".

وأضافت: "أعتقد أن العلماء - الروس والصينيين - سيكونون قادرين بشكل مشترك على صنع مثل هذا المصل الذي سيكون ضروريا للغاية".

ووفقا لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فإن السلطات الصينية تتخذ إجراءات جادة للغاية، كما أن وزارة الصحة الروسية على اتصال وثيق مع الإدارات ذات الصلة في الصين، وهناك تبادل مستمر من أجل هذا الموضوع.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق اليوم الخميس، بأن روسيا أغلقت حدودها في الشرق الأقصى مع الصين، في إطار إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع اليوم الخميس مرسوما يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين.

وكانت الصين أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 170 حالة وفاة و7711 إصابة.

ولم تعلن روسيا بعد تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.