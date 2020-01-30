 راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بموسكو - بوابة الشروق
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راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بموسكو

نور رشوان
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 3:04 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 3:04 م

هددت راكبة، اليوم الخميس، بتفجير نفسها داخل طائرة، بأحد المطارات في العاصمة الروسية، موسكو.

وأعلنت شركة طيران إس الروسية، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، عن هبوط الطائرة اضطراريًا؛ بسبب تهديدات الراكبة.

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