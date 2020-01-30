راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بموسكو

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هددت راكبة، اليوم الخميس، بتفجير نفسها داخل طائرة، بأحد المطارات في العاصمة الروسية، موسكو.

وأعلنت شركة طيران إس الروسية، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، عن هبوط الطائرة اضطراريًا؛ بسبب تهديدات الراكبة.