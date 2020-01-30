موريتانيا تنفي إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها

نفت وزارة الدفاع الموريتانية، اليوم الخميس، إنشاء الإمارات العربية المتحدة قاعدة عسكرية شمال البلاد.

ونفى مصدر مقرب من وزارة الدفاع ما وصفها بـ"الشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الافتراضية حول إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة لقاعدة عسكرية شمال البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم، عن المصدر قوله إن "موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، موضحا أن هذه العلاقات تقوم على "مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كل المجالات بما في ذلك التعاون العسكري".