سفير مصر بالسودان: تم وضع خطة تأمين كاملة لبعثة الأهلي

كشف حسام عيسى سفير مصر في السودان، عن عدد جماهير الأهلي المسموح لهم بالدخول إلى ملعب الجوهرة في مباراة الأحمر أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على الهلال، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وقال عيسى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "الملعب يسعى إلى 60 ألف مشجع، والجماهير المصرية لها 500 مقعد وسيسمح لهم بالدخول بدون تذاكر، ولهم مدخل ومخرج محدد لهم محاط بحراسة الشرطة، وهذه التذاكر هدية من الهلال السوداني".

وتابع: "سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وصلا اليوم وذهبا لمكان إقامة بعثة الأهلي، ومسئولو نادي الهلال كانوا متعاونين معهما".

وأوضح: "وزارة الداخلية السوادنية كنا على اتصال مستمر بها وتقابلت مع مسئولين منهم، وغدًا سيتم وضع خطة تأمين متكاملة منذ وصول الأهلي للخرطوم حتى مغادرته من السودان، وهناك تعاون كامل".

أردف: "هناك حالتين مصابين بفيروس كورونا وتم التحفظ عليهم، حالة داخل الخوطوم وأخرى خارج العاصمة، شخصين أتو من الصين وليسوا من السودان".

واختتم: "الفندق يبعد عن ملعب التدريب حوالي 20 دقيقة، وهناك اهتمام على أعلى مستوى، والمتحدث باسم الجيش السوادني أصدر بيانًا يؤكد فيه أن العلاقة بين الناديين والشعبين علاقة أشقاء، والكل يحاول تهدئة الأجواء، وتم التعامل مع الخارجين عن النص بعد هجومهم على الأهلي".