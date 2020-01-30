محافظ الدقهلية يتفقد مواقع توسعات وإنشاءات جديدة بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، رفقة المهندس عبدالحميد المصري، وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، وسعد موسى، وكيل وزارة الري، الموقع الجديد المقترح لاستكمال المشاية السفلية على النيل من أمام مكتبة مصر حتى قولنجيل لتضم ممشى للسيارات وممشي أهل مصر بالمنصورة.

كما تفقد المحافظ المشاية السفلية من أمام ديوان عام المحافظة حتى نادي جزيرة الورد لإنشاء ممشى أهل مصر على النيل مباشرة.

ووجه المحافظ مختار لوكيل، وزارة الطرق، بسرعة الانتهاء من دراسة استكمال المشاية وإنشاء ممشى أهل مصر، كما وجه بدراسة إنشاء مدخل جديد لمدينة طلخا من الناحية الشرقية لربط مدينة المنصورة وطلخا بمحور كباري شرنقاش الجديدة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه التوسعات والإنشاءات الجديدة هو خلق متنفسا جديدا للمواطنين على النيل، وفتح محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدسات المرورية الجديدة التي تشهدها مدينتي طلخا والمنصورة.