تبرئة كاردينال فرنسي من تهمة التستر على قس متحرش بالأطفال

ألغت محكمة استئناف فرنسية اليوم الخميس قرار إدانة أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، فيما يتعلق بعدم الابلاغ عن اتهامات تحرش جنسي بالأطفال تم توجيهها ضد أحد القساوسة، حسبما أعلن تلفزيون فرانس 3 ووسائل إعلام أخرى.

وكان الكاردينال فيليب باربارين، رئيس أساقفة ليون، قد استأنف ضد إدانته والحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد المحاكمة الأولى في آذار/مارس.

واتُّهم الكاردينال 69 عاما بعدم إبلاغ السلطات باتهامات متكررة ضد قس يُشتبه بأنه تحرش بعشرات الأطفال في ثمانينيات القرن العشرين.

وعرض باربارين الاستقالة من منصب رئيس أساقفة ليون بعد إدانته، لكن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول رفض الاستقالة انتظارا للاستئناف.

وجاء حكم محكمة الاستئناف متماشيا مع طلبات النيابة العامة.

وفي المحاكمة الأولى، قالت النيابة إن جميع الأدلة ضده تتعلق إما بأحداث وقعت من مدة تتجاوز الفترة التي يفترض معها أن تسقط التهم بالتقادم، أو أنها لم تثبت ارتكاب جريمة.

وكان ممثلو الادعاء قد أسقطوا بالفعل في عام 2016 تحقيقا أوليا في جرائم تردد أن الكاردينال ارتكبها، لكن جمعية تمثل ضحايا التحرش رفعت القضية إلى المحكمة.

وتمت محاكمة القس المتهم بالتحرش بالأطفال في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع صدور الحكم في 16 آذار/مارس. وطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 8 سنوات على الأقل.