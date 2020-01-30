شركات الطيران تعلق المزيد من الرحلات إلى الصين بسبب فيروس كورونا

علقت شركات الطيران المزيد من الرحلات الجوية المتجهة إلى الصين، حيث فرضت الحكومات قيودا على السياحة من وإلى الدولة، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس، بأن إلغاء الرحلات الجوية استمر في تخطي مركز تفشي المرض في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس الشبيه بالسارس، ما أدى إلى تراجع الطلب على الرحلات الجوية.

وعلى سبيل المثال، أوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها اليومية إلى بكين وشنغهاي – اللتين تبعدان مئات الكيلومترات عن ووهان، حيث قالت إنها ستعيد تقييمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، قالت شركة "كاثاي باسيفيك" المحدودة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، إنها ستخفض حجم رحلاتها إلى الصين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، حتى شهر مارس المقبل.

وكانت الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 170 حالة وفاة و7711 إصابة.