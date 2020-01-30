أعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مع وزير التنمية المحلية في مارس المقبل، رؤية الدولة لحل مشكلة مواقف السيارات وتطويرها.

وأضاف في اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور محافظ الجيزة أحمد راشد، أن ملف المواقف بحاجة إلى إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللا مركزية.

وتابع السجيني: "مشكلة المواقف موروث تراكمي، ولن تحل من جهة أو وزارة بمفردها. الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون مشترك بين الوزارات".

واستكمل: "نحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات، وهناك مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراض بديلة لها وتقنينها، وبالتالي لا بد من إيجاد رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، مع العلم أن المحافظات حاليا بدأت حصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جدا".

وخاطب السجيني الحاضرين بالقول: "علينا أن نستغل أننا حاليا في دولة تعمل بجدية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفتح كل الملفات، والرئيس لا يتأخر في التوجيه بتوفير أي إمكانيات وموارد لتطوير أي ملف وحل مشكلاته".

ومن جانبه قال محافظ الجيزة إن وزارة التنمية المحلية لا تدخر جهدا لحل مشكلات المواقف، مؤيدا كلام السجيني بضرورة وجود رؤية وتنسيق مشترك لمعالجة مشكلات الملف.

وذكر راشد أن الجيزة بها 200 موقف، منها 65 موقفا رسميا، و135 موقفا عشوائيا، بالإضافة إلى 20 ألف ميكروباص بالمحافظة.