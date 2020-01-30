السجن 3 سنوات لإخواني بتهمة الشروع في قتل مواطنين بأبو حماد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 3114 جنايات أبو حماد لسنة 2015، بمعاقبة عاطلًا بالسجن 3 سنوات؛ لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، والشروع في قتل مواطنين.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محسن.م.م.س" مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد؛ بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتم ضبط وآخرين، سبق الحكم عليهم، بحوزتهم أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" وذخيرة، وتبين اشتراكه معهم في التجمهر والتحريض على العنف والشروع في قتل كلًا من: "وائل ربيع عبد الكريم عطية " و" ياسر أحمد مسعود خليفة"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.