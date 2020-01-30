 حزب الحرية المصري بمطروح: تنظيم دورة تدريبية للسيدات وذو القدرات الخاصة علي اعمال السباكة المنزلية البسيطة - بوابة الشروق
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حزب الحرية المصري بمطروح: تنظيم دورة تدريبية للسيدات وذو القدرات الخاصة علي اعمال السباكة المنزلية البسيطة

أحمد سباق
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 10:50 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 10:50 م

قال ياسر غنيم أمين حزب الحرية المصري بمطروح،إنه تم تنظيم دوره تدريبيه للسيدات و ذو القدرات الخاصة بالمحافظة عن أعمال السباكة البسيطة المنزليه في اطار توعية المرأة والشباب ذو الهمم في الاعتماد علي أنفسهم في الاعمال المنزليه البسيطة .

وأكد الدكتور عبد الحميد الهواري أمين لجنه التدريب والتثقيف بالحزب،إنه تم خلال الدورة التدريبية ،تناول الادوات المستخدمة في أعمال السباكة وكيفية استخدامها ، والاحواض وطرق صيانتها ، وافضل طرق الوقاية لتجنب مشاكل المياه والصرف الصحي ، وبعض تحذيرات استخدام المواد الكيميائيه لتفادي تلف الوصلات الداخلية ، و طرق ترشيد استهلاك المياه للحفاظ عليها .

وفي نهاية الدورة وجه السيدات المشاركين لأمانة الحزب ،علي الإهتمام بالمراه وذو القدرات الخاصة في تنوع الندوات التدريبية المختلفة وتوعيتهم في كافة مجالات الحياة .

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