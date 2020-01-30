محمود زيدان يوقع قصص «كانت عذراء» في معرض الكتاب بحضور كتاب وصحفيين

وقع محمود زيدان الكاتب الصحفى بالأهرام المسائي مجموعته القصصية الأولى "كانت عذراء" خلال حفل خاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدار النخبة للنشر والتوزيع بحضور عدد من الكتاب والصحفيين.



وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب في محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد.



ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذي ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الستة عشر.



وتتناول قصص الكاتب قضايا متنوعة ما بين الاجتماعية والإنسانية والذاتية وتدور أغلب أحداثها بالقرية المصرية حيث ينقل فيها الكاتب تفاصيل حياة الناس هناك والآمال والآلام التى يعيشها أهل الصعيد من الفقر والحرمان والتشرد ويكشف خلالها عن قضايا مثل الثأر والبخل والخوف وغيرها.



وقال الدكتور محمود نبيل الشاعر والناقد الأدبي إن "قصص محمود زيدان من قلب الريف والصعيد ذكرتني بنظرة محمد صفاء عامر المتفردة لأهل الصعيد، وهي مكتوبة بأسلوب صحفي سهل وقريب للقارئ البسيط بأسلوب مميز وزوايا نظر أعادت قراءة المشهد الريفي برؤية معاصرة".



فيما أكد عبدالسلام فاروق مدير تحرير الأهرام المسائي، أن المجموعة القصصية كانت عذراء تكشف عوالم خفية في الصعيد وجوانب جديدة من حياة الناس هناك من خلال رؤية الكاتب ومعايشته الوقائع التى سردها فى أسلوب أدبي بسيط ومباشر يكشف قدرته على فتح نافذة جديدة للقارئ على الصعيد وأهله والعادات والتقاليد التى طرأ عليها بعد التغير خلال السنوات الأخيرة.