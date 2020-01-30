ارتفاع أطباء عمليات الإجهاض في ألمانيا إلى 300

ذكرت الجمعية الطبية الألمانية أن القائمة الرسمية للأطباء الذين يمارسون الإجهاض ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الجمعية اليوم الخميس إنه بعد ستة أشهر على بداية المشروع وصل عدد الأطباء المسجلين فيه إلى 301 طبيب إضافة إلى مؤسسات أخرى من جميع الولايات الألمانية.

وأضافت الجمعية أن هناك طلبات أخرى تراجع بياناتها حاليا وسيتم إكمالها في التحديث القادم.

وذكرت الجمعية أن القائمة تجدد شهريا، وبإمكان الأطباء تسجيل أنفسهم طواعية.

كانت الجمعية حملت القائمة نهاية شهر يوليو الماضي على موقع بشبكة الإنترنت وهي جزء من الإصلاح المثير للجدل لاذي أدخل على الفقرة 219 أ، من قانون العقوبات، وتهدف إلى إتاحة المعلومات للنساء الراغبات في الإجهاض بصورة أيسر.

وواجه هذا الأمر انتقادات لأنه في البداية لم يسجل إلا 87 طبيبا وعيادة أسماءهم في هذا السجل، لكن العدد ارتفع بداية سبتمبر الماضي إلى 215.

وظل عدد حالات الإجهاض في ألمانيا خلال السنوات الثلاثة الماضية ثابتا، وقالت هيئة الإحصاء الألمانية عام 2017 و2018 إن العدد بلغ في عامي 2018، و 2019 إلى 101 ألف حالة.