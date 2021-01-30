 البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لحملات التطعيم ضد كورونا في أفريقيا - بوابة الشروق
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البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لحملات التطعيم ضد كورونا في أفريقيا

د ب أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 11:54 ص
قالت الرئاسة في دولة جنوب أفريقيا في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن البنك الدولي خصص 12 مليار دولار للدول الأفريقية لدعم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في البيان إن أموال البنك الدولي سوف تأتي في شكل منح أو "بشروط ميسرة للغاية".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي البيان بعد اجتماع افتراضي عقد في 27 يناير الجاري حول استراتيجية تمويل ونشر لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في أفريقيا وحضره ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

وذكرت الوكالة، أن خطة التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في أفريقيا سوف تتكلف ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.

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