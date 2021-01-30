التشيك تغلق حدودها أمام جميع الأجانب للسيطرة على تفشي فيروس كورونا

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صرح مسؤولون في جمهورية التشيك لـ(د.ب.أ) بأنه لن يسمح تقريبا لجميع الأجانب بدخول البلاد اعتبارا من اليوم السبت، وذلك في إطار التدابير الوقائية للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف المسؤولون أنه رغم حظر دخول الأجانب، فإن الحكومة التشيكية لا تعتزم إقامة نقاط تفتيش دائمة عند المعابر الحدودية مع البلدان المجاورة.

وأكدت الشرطة التشيكية أن ضباطها سيجرون تفتيشا عشوائيا لضمان الامتثال للقواعد على الحدود.

وقال متحدث باسم الشرطة التشيكية: "نريد أن نعرف أسباب القيام بالرحلة"، مشيرا إلى أن رحلات التسوق غير واردة.

ووفقا لقرار حكومي، فإنه لن يسمح بدخول جمهورية التشيك إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأوضحت الحكومة التشيكية في قرارها أن هناك استثناءات لحظر الدخول تشمل رحلات العمل والزيارات العائلية الأساسية والجنازات والمواعيد مع السلطات التي لا يمكن تأجيلها.

ونوهت الحكومة إلى أن السفر خارج البلاد لا يزال ممكنا.

وأعربت حكومة رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس عن مخاوفها من انتشار السلالات الجديدة من الفيروس داخل البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في التشيك اليوم السبت رصد 8 آلاف و10 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت البلاد منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 980 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.