 هيئة الأسرى: 200 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا منذ بدء العام الجاري - بوابة الشروق
السبت 30 يناير 2021 1:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

هيئة الأسرى: 200 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا منذ بدء العام الجاري

أ ش أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 11:59 ص

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، أن 200 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ مطلع العام الجاري؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 340 إصابة، تركزت معظمهما في سجني "ريمون" و"النقب".

وقال مستشار الهيئة حسن عبد ربه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - إن 5 أسرى تم نقلهم إلى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، وعيادة سجن "الرملة"، بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا.

وأشار عبد ربه إلى أن حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم، بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك