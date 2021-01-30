الفلبين تخفف قيود الدخول عن 36 دولة الأسبوع المقبل

ذكر مكتب الهجرة الفلبيني، اليوم السبت، أن البلاد سترفع الأسبوع المقبل قيود الدخول عن الأجانب من 36 دولة، وردت أنباء عن وجود سلالة معدية بشكل أكبر لفيروس كورونا المستجد فيها.

كانت الحكومة قد فرضت أولا حظر السفر في ديسمبر الماضي، الذي يشمل مجموعة من الدول ظهر لديها سلالة مختلفة من نوع "بي 117" لفيروس كورونا المستجد، لكن القائمة زادت لتشمل 36 دولة منذ ذلك الحين.

وقال المكتب إن الأجانب من الدول التي فُرض عليها حظر سابقا ربما يدخلون الآن الفلبين اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

لكن مفوض الهجرة جايم مورينتي، شدد على أن الفلبين "مازالت تحد من دخول المواطنين الأجانب للبلاد".

وأضاف "بشكل عام، مازال لا يسمح للأجانب بدخول البلاد".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 523 ألفا و516، بتسجيل 2109 حالات أخرى اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة. وبلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و669، بزيادة 71 شخصا.