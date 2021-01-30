 مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 بجروح في اصطدام مركبتين بالهند - بوابة الشروق
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مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 بجروح في اصطدام مركبتين بالهند

وكالات
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 2:40 م

أودى حادث اصطدام مركبتين، اليوم السبت، في الهند بحياة 10 أشخاص، وأدى إلى إصابة 8 آخرين بجروح يتلقون حاليًا العلاج في المستشفى.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الاصطدام وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة، بسبب كثافة الضباب وضعف الرؤية، على طريق سريع في بلدة مراد آباد بولاية أوتار براديش في شمال البلاد على بعد نحو 110 كم عن العاصمة نيودلهي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

فيما تعمل السلطات المحلية على الاتصال بعائلات القتلى لتسليمهم جثامين ذويهم، قال رئيس الوزراء الإقليمي إن حكومته ستقدم تعويضات مالية لأسر الضحايا القتلى والجرحى.


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