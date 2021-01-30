مليار درهم إماراتي حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمسة الأخيرة مليار درهم إماراتي (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وفق إحصائية حديثة لإدارة جمارك دبي.

وأفادت إدارة الجمارك بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 6.217 ألف طن، وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات بكمية 718 طنا، و607 ملايين درهم صادرات بكمية 5.4 ألف طن، و98.7 مليون درهم "عبور" بكمية 52.4.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي: "تقود معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل".

وأضاف بن سليم، في بيان اليوم السبت، أن "العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة.

من جانبه، قال أحمد محبوب، المدير العام لجمارك دبي إن "كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوجراما بقيمة 948.6 مليون درهم".

وأشار إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي الخضروات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدرة من دبي إلى إسرائيل.