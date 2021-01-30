الكويت : حالة وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 959.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164ألفا و 622 .

وأشار المتحدث إلى وجود 52 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم تماثُل 501 مصاب للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 157 ألفا و404 حالات.