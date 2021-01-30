بوتين يوقع على تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة لمدة 5 سنوات، وهي معاهدة معروفة باسم (ستارت 3)، وأبرمتها واشنطن وموسكو في أبريل 2010.

وأكد الكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن تمديد معاهدة "ستارت" يلبي المصالح القومية لروسيا الاتحادية ويسمح بالحفاظ على الشفافية والقدرة على التنبؤ في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم، فضلاً عن التأثير الإيجابي على الوضع الدولي وتعزيز عملية نزع السلاح النووي.