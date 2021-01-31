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البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس النيجيري

أ ش أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 10:19 م

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمدو بخاري، سلمها له مبعوثه الخاص أحمد الرفاعي.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن الرسالة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشاد الرئيس محمدو بخاري، في رسالته، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها حكومة الفترة الإنتقالية، وفي مقدمتها توقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما تحقق من انفتاح على المجتمع الدولي.

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