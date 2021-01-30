برلماني لبناني: مصر دائما تمد يد العون لأشقائها

أعرب النائب بالبرلمان اللبناني بلال عبد الله عن شكره لمصر وجامعة الدول العربية لإرسال كميات كبيرة من المستلزمات والأدوية إلى بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.. مؤكدا أن مصر دائما تمد يد العون لأشقائها.

وقال النائب البرلماني - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت - "كل الشكر للهبة الطبية القيمة المقدرة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات التي سلمتها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إلى وزارة الصحة العامة في لبنان، منحة من القيادة المصرية والشعب المصري، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية، تضامنا مع شعب لبنان في محنته".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، وقامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان؛ لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها الدكتورة هالة زايد ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية، الذين أعربوا عن إمتنانهم لمصر، قيادة وشعبا وجيشا.