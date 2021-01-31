المقاصة: مروان حمدي فضل اللعب للزمالك عن عرض سعودي

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كشف السيد متولي، المدير الرياضي لفريق مصر المقاصة، تفاصيل عقد مروان حمدي، مع الفريق الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع مروان حمدي لمدة 4 مواسم ونصف تعويضا لرحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي.

وقال السيد متولي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "مروان حمدي انضم للزمالك بعقد مدته أربعة مواسم ونصف و15% من إعادة بيعه أو إعارته".

وأضاف: "اللاعب قبل أسبوعين تلقى عرضا من مصر وآخر من السعودية، لكنه أراد الانتقال إلى الزمالك رغبة منه في الانضمام لفريق يتنافس على البطولات القارية".

ووافقت إدارة الزمالك على رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي بعد معاناة كبيرة وصراع بينه وبين مجلس الإدارة خاصة أنه تلقى عرضا من سانت إتيان الفرنسي أيضا لكنه قرر الانضمام للدوري التركي.