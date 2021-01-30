«أصوات» سليمان فياض في طبعة جديدة عن دار الشروق

أصدرت دار الشروق الطبعة الثالثة من رواية «أصوات»، للكاتب سليمان فياض.

والرواية تدور حول حامد البحيري الذي يعود من باريس إلى قريته «الدراويش» التي تتأهب لاستقباله هو وزوجته الفرنسية العائدة معه «سيمون»، وبمجرد وصولهم إلى القرية ينقسم الناس حول «سيمون» ويدخلون في جولات لا تنتهي من النميمة الريفية حول سلوك «الخواجاية» القادمة من العالم الآخر.

تمضي الأيام وتلعب الغيرة الإنسانية والثقافية دورها في جريمة تودي بحياة «سيمون» وتحمل دلالات عميقة حول المعنى الحقيقي للتواصل الحضاري.

في هذا الكتاب نقرأ الرواية الجميلة «أصوات» التي صدرت للمرة الأولى عام 1972، وترجمت لثلاث لغات، وحظيت باهتمام نقدي بالغ. بالإضافة إلى شهادة من الكاتب حول الرواية وتأثيرها، وتاريخ نشرها.

وكذلك نشرت عدد من أهم المقالات التي تناولتها بالتحليل لكبار النقاد والكتاب مثل علي الراعي، ومحمد بدوي، وريشار جاكمون وغيرهم.

ولد «سليمان فياض» في ريف المنصورة عام 1929، وكتب القصة والرواية واليوميات وكتب الأطفال والأبحاث اللغوية، وحصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية بالإضافة إلى جائزة العويس الثقافية.