منظمة الصحة العالمية تدعو لمزيد من الوحدة في ألمانيا لمكافحة كورونا

دعا ممثل منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا الساسة في ألمانيا إلى إظهار المزيد من الوحدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ديفيد نابارو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد عام واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ ذات شاغل دولي" بسبب ظهور أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، أنه يتعين على ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن يتحدوا لإعلان نفس الرسالة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 30 كانون ثان/ يناير 2020، وهي أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية.

وحذر نابارو من عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للجائحة: "رأيي أنها ستستمر لفترة أطول بكثير، لأشهر. لم نقترب من نهايتها مطلقا".

وأضاف نابارو، من أجل جعل الجميع يقف وراء تدابير الحماية من فيروس كورونا، تحتاج ألمانيا إلى تأثير يورجن كلوب، في إشارة إلى مدرب بوروسيا دورتموند السابق لكرة القدم الذي يدرب فريق ليفربول الانجليزي حاليا.