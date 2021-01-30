تقرير: 90 % من وسائل الإعلام في تركيا يملكها مقربين من أردوغان

أفاد تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية أن 90 % من وسائل الإعلام في تركيا تخضع لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب التقرير فإن السلطات التركية قامت خلال 2020، بحذف 1358 مادة خبرية من على الإنترنت.

وذكر أن هذه المواد حذفت بقرارات صادرة عن المحاكم، مشيرًا إلى أن تلك الأخبار ذات صلة بالرئيس أردوغان ونجله بلال وصهره بيرات ألبيراق ورجال الأعمال أو السياسيين المقربين من الحكومة.

وأضاف أن 48 صحفيًا أمضوا يومًا واحدًا على الأقل في الحجز خلال العام الماضي، لافتا إلى أنهم احتجزوا بسبب تغطيتهم لأوضاع طالبي اللجوء السوريين، أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، أو بسبب تغطيتهم لأحداث لها علاقة بالقضية الكردية.

وأوضحت المنظمة أنه في 23 ديسمبر الماضي، حُكم على جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، بالسجن لـ27.5 سنة.

يذكر أن أكبر الصحفين في السجن حاليا من حيث السن، هو أحمد ألتان، ويبلغ من العمر 71 عاما.

وأفاد التقرير كذلك بأن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، فيما يلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

كما سلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على تعرض ما لا يقل عن 139 صحفيًا للاعتداء في تركيا منذ عام 2016، وخلال العام الماضي فقط، تعرض 18 صحفيا للاعتداء.

ويأتي التقرير قبل أسبوع من انعقاد جلسات استماع في المحكمة للصحفي التركي الفرنسي المعتقل بسجون أردوغان، إيرول أوندارأوغلو، والذي كان يعمل ضمن فريق “مرسلون بلا حدود” وتم اعتقاله في العام 2016.