كريم العراقي: الأولمبياد تحسم موقفي من الرحيل عن المصري

كشف كريم العراقي، لاعب نادي المصري البورسعيدي عن امتلاكه أكثر من عرض سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي في الوقت الحالي.

وقال العراقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"لا توجد لدي أزمة في التجديد للمصري، لا يزال في عقدي فترة طويلة حتى ينتهي وندخل في مفاوضات جديدة للتجديد".

وأضاف :"في حال جلوس مسؤولي النادي معي سأقوم بالتجديد، فهذا هو النادي الذي لعبت له منذ البداية وشهد على شهرتي ومعرفة الجماهير بي، وسأتواجد معه حتى أحصل على فرصة للاحتراف".

وتابع الظهير الأيمن :"لدي عروض داخلية وخارجية، وانتظر الاولمبياد القادمة بطوكيو وبعد ذلك أنظر لجميع العروض واختار الأفضل".

وفي سياق آخر، شدد العراقي على قوة فريقه هذا الموسم وعقد النية بين اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق مركز جيد في جدول ترتيب الدوري، حيث قال :"هناك اتفاق بين الجميع داخل المصري، حول عودة الفريق لمكانه الطبيعي والتواجد في المربع الذهبي".

وكان المصري قد فاز على الإنتاج الحربي أمس الجمعة بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده من النقاط إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.