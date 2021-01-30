قال كمال يونس، محامي طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، إنه تولى القضية منذ ثلاثة أيام فقط، موضحًا أنه حتى الآن لم يتمكن من تصوير ملف القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أنه تم التجديد لموكله لعرضه على النيابة، لأن التحقيق لم ينته بعد، متابعًا: «وإذا النيابة انتهت غدا من التحقيقات قد يتم إخلاء سبيله».

وذكر أن الاتهامات الموجهة لموكله طبيب أسنان المتحرش مجرد أقوال مرسلة، معلقًا على مداخلة الفنان عباس أبو الحسن التي اتهم فيها موكله بالتحرش، «أنا شعرت أن هذا الطبيب ستحال أوراقه صباح الغد إلى فضيلة المفتي، وكل الاتهامات لا يزال يتم التحقق فيها أمام النيابة العامة».

وانفعل محامي طبيب الأسنان قائلًا: «كان المفترض عرض إنجازات الرئيس السيسي والمشروعات القومية بدلًا من إضاعة أكثر من نصف ساعة في توجيه الفنان عباس أبو الحسن اتهامات لا أساس لها من الصحة، أنت بدأت البرنامج باتهامات وحسيت أن موكلي رايح على الإعدام».

ورد عمرو أديب بقوة: «متدخلنيش في الحتة دي، متخوفنيش»، معلقًا: «اللي القاضي هيقول عليه هنمتثل ليه كلنا».

https://www.youtube.com/watch?v=cV89X6q83sw