عباس أبو الحسن: تلقيت أكثر من 140 شهادة موثقة تحكي عن وقائع الطبيب المتحرش

توجه الفنان عباس أبو الحسن، بالشكر للنائب العام ورجال المباحث بالجيزة والدقي على مجهوداتهم في قضية القبض على طبيب الأسنان المتحرش، قائلًا: «نفتخر بوجود رجال بالرقي والتقدم ده في التعامل مع القضية».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه لا يسطتيع أن يجزم أنه الوحيد الذي فجر القضية، وإنما الصدى والضغط الشعبي هو ما جعلها تتخذ جيزًا كبيرًا، موضحًا أنه تلقى العديد من الشهادات الموثقة تخطى عددها الـ140 شهادة تحكي وقائع عن حوادث مشابهة لشخصيات عامة منهم فنانين.

وأضاف أن ردود الفعل هي التي جعلته يكمل في القضية، خاصة وأن مثل تلك الوقائع يتم الخجل منها لأنها غريبة على المجتمع، متابعًا: «الدكتور ده طلع ماركة مسجلة، ولكن الناس مقدرتش تفتح بقها، خاصة لو خريج حديث وبيتدرب عنده مش هيعرف يعادي اسم زي الدكتور باسم سمير».

وتابع: «عادة الناس اللي بتعمل كدا بيغطوا نفسهم بغطاء السلطة والنفوذ وتقديم التبرعات، حتى لا يشك بهم أحد»، راويًا قصة التعدى عليه جنسيًا من الطبيب المتحرش والتي تعود إلى 35 عامًا، حيث تعرف على المتهم من صديق مشترك أثناء ممارسته الرياضة بأحد الصالات الرياضية.

وذكر أنه بعد حادثة التحرش إنهال عليه بالضرب خاصة وأنه لم يتوقع منه ذلك وقتها، واصفًا شعوره حينها أنه «شيء مهين ويخض»، على حسب تعبيره.

وأشار إلى تعرضه مرة آخرى للتحرش الجنسي من نفس الطبيب منذ 15 عامًا أثناء حفل بمدينة الجونة، وأنهال عليه بالضرب مرة، معقبًا: «كان بيفضل مبتسم رغم الضرب ومش بيقاوم».

ولفت إلى وقعة التحرش الأخيرة وكانت في أسانسير وضربه مرة آخرى ليفر هاربًا من المصعد، ذاكرًا أنه دائمًا ما يتم الحديث عن أفعاله في جلسات الأصدقاء.

ووصف شعوره برؤية الطبيب المتحرش بأنه يصاب باضطراب، مضيفًا أن ما شجعه على فضحه هو الحركة التي يشهدها المجتمع حاليًا من مناهضة لأعمال التحرش خاصة بالسيدات، والتي لا تقل أهمية عن ما يتعرض له بعض الرجال حتى وإن كانت حالات نادرة.

وأوضح أنه عند رؤيته للافتات الطبيب المتحرش بالشوارع التي يعلن فيها عن مراكزه الطبية، شعر بالمسؤولية تجاه كشف أعمال هذا الطبيب لمنع وقوع الضرر بآخرين، مناشدًا رجال المباحث بالتحقيق مع العاملين بالمراكز الطبية الذين لابد وأن يكونوا متواطئين معه في الجرم.

وأكد أن علاج التحرش يكون بالمواجهة وتغليظ العقوبة على من يرتكبه، لافتًا إلى شهادة الفنان تميم يونس الصوتية والذي تعرض لنفس الواقعة وهو في العشرينات في عمره وبكى بمجرد رؤيته للافتات الإعلانية لتذكرة الحادثة.

واستطرد أنه قام بنفس الحملة المضادة للطبيب المتحرش من قبل في يوليو الماضي، إلا أنه تراجع عنها بعد وصول مناشدات من أهله بوقفها؛ نظرًا لأنها تضر بأسرته،

ونوه أن البطل الحقيقي وراء كشف وقائع الطبيب المتحرش هو شاب استغله المتهم في ممارسة هذه الأفعال لسنوات بالإجبار، والذي رغب بفضحه ومنع لقاح الآذى بعيره، مستطردًا أنه كان يغويه لسنوات بالهدايا والمال.

ونصح المواطنين بعدم نهرهم لأطفالهم عند روايتهم لهم بأنهم تعرضوا لواقعة مشابهة، مستكملًا أن لديه ابن تعرض للحادثة تحرش في طفولته جعلته بعاني من اكتئاب وإدمان الكحول لسنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.

وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب، بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس.