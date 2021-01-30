 دار الشروق تصدر طبعة جديدة من «الصندوق» للعراقية ميسون ملك - بوابة الشروق
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دار الشروق تصدر طبعة جديدة من «الصندوق» للعراقية ميسون ملك

شيماء شناوي
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 7:32 م

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية للمجموعة القصصية «الصندوق»، للكاتبة العراقية ميسون ملك.

وعن المجموعة القصصية تقول الدكتور فريال غزول، الناقدة وأستاذة الأدب: «تقدم الكاتبة والقاصة العراقية ميسون ملك، تسع قصص قصيرة أخاذة بطابع محلى وعربى وعالمى فى آنٍ واحد. فقصة «الصندوق» تمثل رحلة إلى العراق الجوانى أيام الحرب العراقية الإيرانية، وإنما من وجهة نظر المرأة العراقية بكل معانتها ومقاومتها».

تقدم بقية قصص المجموعة لقطات من علاقات إنسانية، يتقاطع فيها الحوار الحميمى مع اللغة الشعرية، الوصف بالمجاز، الواقع بالمفارقة، فى هذه القصص نقع على مشاهد ــ وكأنها قصائد ــ تشكل صورة عن زمننا، هذه المجموعة تحمل شجن مهاجرة وكفاح امرأة من أجل قيم إنسانية تكاد تتوارى من عالمنا.

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