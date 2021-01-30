احتجاج المئات أمام مواقع ومقار تابعة لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية في فرنسا

نظم مئات الأشخاص احتجاجات ضد مواقع ومقار شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية فى فرنسا، اليوم السبت، ولا سيما في المواقع التي تخطط الشركة الأمريكية العملاقة لإنشاء مواقع لوجستية رئيسية جديدة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب".

وذكرت الشرطة الفرنسية أن حوالي 800 شخص تجمعوا في موقع مستودع لأمازون تم التخطيط لإقامته على مساحة 38 ألف متر مربع في قرية فورنيه بالقرب من أفينيون. وقال المنظمون إن ألف شخص خرجوا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وخطط المنظمون لزرع الشجيرات أمام لافتة كتب عليها "أوقفوا أمازون" في القرية ، القريبة من جسر بونت دو جارد ، وهو جسر روماني مقوس من القرن الأول وهو أحد مواقع التراث العالمي.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين شكلوا سلسلة بشرية على طول طريق سريع وأطلقوا بالونات للإشارة إلى حجم المستودع.

وتظاهر نحو 200 شخص خارج موقع لوجستي آخر تابع لشركة أمازون في كاركيفو ، إحدى ضواحي مدينة نانت الغربية ، بحسب ما قاله المنظمون للمظاهرة.