محكمة في فيتنام تحكم بالإعدام على 6 من تجار المخدرات

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن محكمة في هو شي منه سيتي أصدرت أحكاما بالإعدام على 6 من تجار المخدرات، جميعم وجهت إليهم اتهامات بنقل مئة كيلوجرام من المخدرات، بما في ذلك الهيروين والميثامفيتامين، عبر الحدود بين كمبوديا وفيتنام.

فقد اتهم تران فان كونج وهو شخصية رئيسية في عصابة إجرامية و5 من المتواطئين معهم بالاتجار في المخدرات المحظورة. وحكم على اثنين آخرين من العصابة بالسجن مدى الحياة، طبقا لما ذكرته تقارير وسائل إعلام محلية.

وكان أفراد العصابة حققوا أرباحا من الاتجار في المخدرات بلغت 40 ألف دولار. وتعتقد الشرطة أنهم كانون يعملون مع فو هوانج اوانه، وهو مهرب مخدرات يبلغ من العمر 64 عاما، ومطلوب من قبل الشرطة الدولية (إنتربول)

وتردد أن أوانه كان يدير مخزنا للمخدرات في كمبوديا وفر من فيتنام في عام 2018.

وبموجب القانون الفيتنامي، فإن إنتاج أو بيع 100 جرام من الهيروين أو الكوكايين أو 300 جرام من الميثامفيتامين، يؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام.