إحصائيات: يناير يشهد أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

أظهرت السجلات الرسمية للحكومة البريطانية وفاة ما معدله أكثر من 1000 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كل يوم من شهر يناير، ما يجعله الشهر الذي شهد أكبر عدد من ضحايا الجائحة في بريطانيا حتى الآن.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذه الأنباء تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لتسجيل المملكة المتحدة أول حالة وفاة بفيروس كورونا في 30 يناير 2020، والتي تحل اليوم السبت.

وحتى يوم الخميس، حدث ما مجموعه 28 ألفا و171 حالة وفاة في البلاد بين يومي 1 و28 يناير، ويشير هذا الرقم إلى إحصاء الحكومة لحالات الوفاة التي حدثت في غضون 28 يوما من الحصول على نتيجة اختبار (كوفيد-19) الإيجابية.

وتفوق حصيلة وفيات يناير أعلى حصيلة سابقة، وهي تلك المسُجلة في ذروة الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا في شهر أبريل؛ إذ بلغت الحصيلة المماثلة خلال ذلك الشهر 24 ألفا و70 حالة وفاة، أي بمعدل 802 حالة وفاة في اليوم، وفقا للصحيفة.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا قد تجاوزت حاجز الـ100 ألف حالة يوم الثلاثاء الماضي.