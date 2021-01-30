مستشفيات جنوب كاليفورنيا تكافح للحصول على الأكسجين الكافي لمرضى الكورونا

تكافح مستشفيات جنوب كاليفورنيا للحصول على ما يكفي من الأكسجين المنقذ للحياة للمرضى وهم يتغلبون على موجة انتشار كوفيد- 19، مما يكشف عن مشاكل في البنية التحتية للمباني القديمة وتراكم الأعمال في سلسلة التوريد الأمر الذي يتبعه عواقب وخيمة.

ونقلت اليوم صحيفة " لوس أنجلوس تايمز " عن آدم بلاكستون، نائب رئيس إدارة الشؤون الخارجية والاتصالات الاستراتيجية في جمعية مستشفيات جنوب كاليفورنيا ( ساذرن كاليفورنيا ) ، التي تمثل 180 مستشفى قوله "لم تشهد مستشفياتنا قط هذا النوع من الضغط على سلسلة توريد الأكسجين".

وانخفضت معدلات نقل المصابين بكوفيد- 19 إلى المستشفيات في مقاطعة لوس أنجليس من مستويات مرتفعة شهدتها منذ أسبوعين، مما أدى إلى تحسين توفير أنابيب الأكسجين للمستشفيات. لكن مديري المستشفيات وموردي الخدمات الطبية يقولون إن المشكلات المتعلقة بإعادة ملء خزانات الأكسجين وتسليمها لا تزال تعيق الاستجابة الطبية.

ويعود ذلك جزئيا إلى مشكلة البنية التحتية للمستشفيات، حيث إن بعض الأنابيب القديمة أو التي تم استخدامها أكثر من اللازم قد تجمدت أو تبطئ انتقال الأكسجين أو توقفه.

كما لا يوجد ما يكفي من المكثفات التي تستخلص الأكسجين من الهواء وكذلك من الخزانات المطلوبة لتلبية الطلب في المستشفيات.