وزير الصحة الألماني يطالب بتفهم الإجراءات الحكومية للتطعيمات

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، إلى تفهم إستراتيجية الحكومة الألمانية بشأن التطعيمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في إطار الجدل الدائر حول ترتيب أولويات إعطائها.

وشدد شبان خلال اجتماع حول ضرورة العمل بالأولويات الحالية، اليوم السبت، على الحاجة لهذه الأولويات: فالتعليمات تقضي بإعطاء التطعيم أولا لمن هم فوق الثمانين من العمر والأطقم الطبية العاملة في المستشفيات يليها الأطقم العاملة خارج المستشفيات.

وطالب شبان الشعب بالتحلي بالصبر ، مؤكدا أن "هناك لقاحات تأتي كل أسبوع وسيتكرر ذلك"، قائلا: "أطلب فقط القليل من الثقة"، معقبا بأنه سيتم زيادة المعروض من اللقاحات تدريجيا.

من جانبها كانت اللجنة الدائمة للتطعيم (ستيكو) أيدت بشكل أساسي إمكانية اتخاذ قرارات فردية، إلا أن شبان علق على ذلك بالقول: "إذا طلب كل شخص بقرار لكل حالة فردية فلن نستطيع القيام بذلك"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يعتنون بأقاربهم داخل المنزل.

وأكد رئيس اللجنة توماس مارتن أنه لابد من إعطاء الأولوية للمجموعات السكانية وفقا للمخاطر التي يمكن حسابها.

وقال مارتن: "نحن نتصرف بناء على البيانات المتاحة بشأن المخاطر الفعلية"، مبينا أنه لا ينبغي الحياد عن مثل هذه المعايير التي لها ما يبررها.