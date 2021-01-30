 بوريس جونسون يستفيد من فشل استراتيجية التلقيح في الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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بوريس جونسون يستفيد من فشل استراتيجية التلقيح في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
لندن - د ب أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 10:21 م

أثبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي فوائد جمة لها بعد أن تمكنت من إعطاء الجرعة الأولى لأكثر من 8 ملايين بريطاني، بينما لم تتمكن دولة مثل ألمانيا من إعطائها إلا لمليون وثمانمائة ألف مواطن على أراضيها.

فقد ظهر بوريس جونسون الأسبوع الماضي على الصفحات الأولى للعديد من الصحف البريطانية وهو مطأطىء الرأس، بعد أن تجاوز عدد الوفيات في المملكة المتحدة حاجز مئة ألف حالة، وهو عدد أكبر من الوفيات المسجلة في أي بلد أوروبي آخر.

وكانت الانتقادات انهالت على الحكومة وخاصة ضد رئيس الوزراء بعد حدوث هذه التطورات.

وانقلب الوضع الآن لصالح السياسي المحافظ بوريس جونسون لأن بريطانيا تتقدم بشكل مثير للإعجاب في توزيع اللقاحات وإعطائها للمواطنين، حيث حققت بريطانيا في هذا الصدد نتائج أفضل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يحتفل البريطانيون بذلك داخل بلادهم.

وهذا النجاح في التعامل مع الوباء يمثل نجاحا كبيرا لسياسة جونسون، حيث كان يدعو كما لم يدع شخص آخر إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأثبت التعامل مع الوباء أن رئيس الوزراء البريطانى كان محقا فى توجهاته.


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